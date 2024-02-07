طلبة متضررون يطالبون بالتراجع عن تعديلات صندوق دعم الطالب .. استمع
التاريخ
2/7/2024 5:11:30 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضح الناشط الطلابي إبراهيم عبيدات أبرز مطالب الطلبة المتضررين من تعليمات صندوق دعم الطالب الجديدة لتحقيقها من خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إبراهيم عبيدات يوضح أبرز مطالب الطلبة المتضررين من تعليمات صندوق دعم الطالب الجديدة
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