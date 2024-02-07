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طلبة متضررون يطالبون بالتراجع عن تعديلات صندوق دعم الطالب .. استمع

2/7/2024 5:11:30 AM

(MENAFN- Amman Net) أوضح الناشط الطلابي إبراهيم عبيدات أبرز مطالب الطلبة المتضررين من تعليمات صندوق دعم الطالب الجديدة لتحقيقها من خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · إبراهيم عبيدات يوضح أبرز مطالب الطلبة المتضررين من تعليمات صندوق دعم الطالب الجديدة

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