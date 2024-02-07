البترا تبدأ إجراء مسح أثري لمنطقة ساحة الخزنة لغاية المدرج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، بدء العمل على إجراء مسح أثري في البترا بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنطقة ساحة الخزنة ولغاية المدرج.



وقالت السلطة، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحفاظ على الموقع الأثري واستدامته وكجزء من ذلك جمع البيانات الهامة عن حالة الموقع بصورة دورية، وذلك بالتعاون مع خبراء المركز الأمريكي للدراسات الشرقية ACOR .



وبينت أن إجراء المسح الأثري سيتم من خلال إستخدام تقنية الاستشعار عن بعد المتقدمة و رادارات اختراق الأرض ومقاييس التوصيل الكهرومغناطيسي والتي تسمح بالمسح تحت التربة لغاية عمق يبلغ 6م، لحماية آثار المدينة القديمة واستكشافها وفهمها.

