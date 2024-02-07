Wednesday, 07 February 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البترا تبدأ إجراء مسح أثري لمنطقة ساحة الخزنة لغاية المدرج

2/7/2024 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأربعاء، بدء العمل على إجراء مسح أثري في البترا بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لمنطقة ساحة الخزنة ولغاية المدرج.


وقالت السلطة، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحفاظ على الموقع الأثري واستدامته وكجزء من ذلك جمع البيانات الهامة عن حالة الموقع بصورة دورية، وذلك بالتعاون مع خبراء المركز الأمريكي للدراسات الشرقية ACOR .


وبينت أن إجراء المسح الأثري سيتم من خلال إستخدام تقنية الاستشعار عن بعد المتقدمة و رادارات اختراق الأرض ومقاييس التوصيل الكهرومغناطيسي والتي تسمح بالمسح تحت التربة لغاية عمق يبلغ 6م، لحماية آثار المدينة القديمة واستكشافها وفهمها.


MENAFN07022024000208011052ID1107821605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث