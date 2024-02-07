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كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل غرب خان يونس

2/7/2024 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن "مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد".


وأضافت الكتائب في بيان أن مقاتليها أكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ الجنود.


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