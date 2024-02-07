كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل غرب خان يونس

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل غرب خان يونس
التاريخ
2/7/2024 5:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام إن "مقاتليها استهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في منطقة بلوك ج غرب مدينة خان يونس بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصنيات ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادة للأفراد".
وأضافت الكتائب في بيان أن مقاتليها أكدوا وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ الجنود.
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