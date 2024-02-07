أسهم التكنولوجيا تضغط على المؤشر نيكي وتدفعه للهبوط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع المؤشر نيكي الياباني، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر.



وأغلق نيكي الياباني منخفضا بنسبة 0.11% عند 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84 % في وقت سابق من الجلسة.



وقال مدير الصناديق في شينكين لإدارة الأصول ناوكي فوجي: "كان المستثمرون يحصلون على أرباح من الشركات ذات الأداء الأفضل ويشترون أسهما أرخص كما رأينا في الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم والتي تقتفي أثر الخسائر في مؤشر أسهم الرقائق الأميركية".

وارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية أمس، لكن المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفع 0.07% فقط بفعل تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.14%.