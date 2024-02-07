أسهم التكنولوجيا تضغط على المؤشر نيكي وتدفعه للهبوط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع المؤشر نيكي الياباني، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر.
وأغلق نيكي الياباني منخفضا بنسبة 0.11% عند 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84 % في وقت سابق من الجلسة.
وقال مدير الصناديق في شينكين لإدارة الأصول ناوكي فوجي: "كان المستثمرون يحصلون على أرباح من الشركات ذات الأداء الأفضل ويشترون أسهما أرخص كما رأينا في الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم والتي تقتفي أثر الخسائر في مؤشر أسهم الرقائق الأميركية".
وارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية أمس، لكن المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفع 0.07% فقط بفعل تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.14%.
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