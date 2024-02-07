مقتل 8 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

مقتل 8 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان
التاريخ
2/7/2024 5:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع انفجار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أدى إلى قتل 8 أشخاص وإصابة آخرين، حسب وكالة "رويترز".
وقال نائب مفوض منطقة بيشين جوما داد خان: "وقع انفجار في مكتب مرشح انتخابي من منطقة نو كاندي في منطقة بيشي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص".
ستجرى الانتخابات العامة في باكستان، والتي ستؤدي إلى تشكيل حكومة في 8 فبراير.
RT
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