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مقتل 8 أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

2/7/2024 5:11:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع انفجار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أدى إلى قتل 8 أشخاص وإصابة آخرين، حسب وكالة "رويترز".


وقال نائب مفوض منطقة بيشين جوما داد خان: "وقع انفجار في مكتب مرشح انتخابي من منطقة نو كاندي في منطقة بيشي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص".
ستجرى الانتخابات العامة في باكستان، والتي ستؤدي إلى تشكيل حكومة في 8 فبراير.

RT

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