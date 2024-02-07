مكملات القرفة علاج لمقدمات السكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت تجربة حديثة أدلة على الفوائد المحتملة لمكملات القرفة كعلاج فعال لحالة مقدمات السكري التي تصاحبها زيادة في الوزن أو بدانة.ووجد الباحثون أن مكملات القرفة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الغلوكوز في الدم لدى من يعانون من السمنة أو زيادة الوزن ومقدمات مرض السكري.



واستغرقت التجربة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا 6 أسابيع، شارك فيها 18 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ومقدمات مرض السكري، وهي حالة تكون فيها مستويات الغلوكوز في الدم مرتفعة باستمرار، ما قد يؤدي إلى تطوّر المرض.



التجربة

وفي البداية، اتبع المشاركون نظاماً غذائياً يحتوي على كربوهيدرات بسيطة ويتجنب أي أطعمة تحتوي على القرفة، ثم قُسم المشاركون بشكل عشوائي إلى مجموعة علاجية ومجموعة علاج وهمي.



وحصلت كل مجموعة على 16 كبسولة متطابقة بصرياً كل يوم، 8 منها يتم تناولها مع وجبة الإفطار و8 مع العشاء.



واحتوت كبسولات مجموعة العلاج على إجمالي 4 غرامات من القرفة، في حين احتوت كل كبسولة دواء وهمي على مادة مالتوديكسترين.



وطلب الباحثون من المشاركين مواصلة نظامهم الغذائي، وتناول الكبسولات حسب التعليمات لمدة 4 أسابيع.



وتم تثبيت جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة في الجزء العلوي من الذراع لكل مشارك، والذي قام بقياس مستوياته كل 15 دقيقة، كما خضع المشاركون لفحص الغلوكوز الصائم في نهاية التجربة.



وأظهرت النتائج أن تناول مكملات القرفة يومياً يخفض مستويات الغلوكوز باستمرار، ويجعل القيم العليا للغلوكوز في الدم أقل، مقارنة بمن تناولوا علاجاً وهمياً.

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