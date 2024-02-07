النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، فقدنا قبل أيام، الزميل العزيز النائب عبد السلام الذيابات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركاً في نفوسنا ألماً وحزناً، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والعمل لصالح وخير أبناء شعبنا العزيز.
وتابع الصفدي: أتقدم باسمكم جميعاً بأحر التعازي لذوي الفقيد الغالي، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وعلى روح الموظف لدى الأمانة العامة لمجلس النواب عمران شنيكات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، ونتقدم لأهله وذويه الكرام بأحر التعازي والمواساة.
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