النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

وتابع الصفدي: أتقدم باسمكم جميعاً بأحر التعازي لذوي الفقيد الغالي، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وعلى روح الموظف لدى الأمانة العامة لمجلس النواب عمران شنيكات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، ونتقدم لأهله وذويه الكرام بأحر التعازي والمواساة.

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