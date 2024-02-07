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النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

2/7/2024 5:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأربعاء، فقدنا قبل أيام، الزميل العزيز النائب عبد السلام الذيابات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركاً في نفوسنا ألماً وحزناً، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والعمل لصالح وخير أبناء شعبنا العزيز.


وتابع الصفدي: أتقدم باسمكم جميعاً بأحر التعازي لذوي الفقيد الغالي، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأدعوكم زملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وعلى روح الموظف لدى الأمانة العامة لمجلس النواب عمران شنيكات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، ونتقدم لأهله وذويه الكرام بأحر التعازي والمواساة.

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