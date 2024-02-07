بذكرى يوم الوفاء والبيعة .. ولي العهد ينشر رسالة لجده الملك الراحل الحسين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتبس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من رسالة جده الملك الراحل الحسين بن طلال لوالده الملك عبدالله الثاني قوله: "وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه".



ونشر ولي العهد نص الرسالة عبر الانستغرام في الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة والذي يصادف اليوم الأربعاء.



وجاء في النص:"وقد عرفتُ فيك -وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي- حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخْلص، ونكران الذات وحب الظهور، والعزيمة، وقوة الإرادة، وتوخّي الموضوعية، والاتزان، والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم، وتوقير كبيرهم، والرحمة بصغيرهم، والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجالٌ للصفح، وكرم النفس والخلق، والحزم عندما يستقر الرأي على القرار، ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات."

