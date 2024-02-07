Wednesday, 07 February 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بذكرى يوم الوفاء والبيعة .. ولي العهد ينشر رسالة لجده الملك الراحل الحسين

2/7/2024 5:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتبس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من رسالة جده الملك الراحل الحسين بن طلال لوالده الملك عبدالله الثاني قوله: "وقد عرفتُ فيك حب الوطن والانتماء إليه".


ونشر ولي العهد نص الرسالة عبر الانستغرام في الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة والذي يصادف اليوم الأربعاء.


وجاء في النص:"وقد عرفتُ فيك -وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي- حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخْلص، ونكران الذات وحب الظهور، والعزيمة، وقوة الإرادة، وتوخّي الموضوعية، والاتزان، والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم، والعدل والمساواة بينهم، وتوقير كبيرهم، والرحمة بصغيرهم، والصفح عن مسيئهم حيثما كان مجالٌ للصفح، وكرم النفس والخلق، والحزم عندما يستقر الرأي على القرار، ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات."


MENAFN07022024000208011052ID1107821598

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث