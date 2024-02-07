نظام 'مايند' الغذائي.. للوقاية من الزهايمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - منذ سنوات قليلة طوّرت الدكتورة مارثا كلير موريس وزملاؤها في المركز الطبي بجامعة راش بشيكاغو، نظام "مايند" الغذائي لوضع خطة وجبات ذات فوائد تعزّز صحة الدماغ، للوقاية من الزهايمر.ويمزج هذا النظام بين نظامين هما: البحر المتوسط ونظام "داش" النباتي الذي يركّز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول فقط.



وبحسب "إفري داي هيلث" وجدت أبحاث أن هذا النظام الهجين يحمي بالفعل من التدهور المعرفي الذي يؤدي إلى الخرف، وأحد أكثر أشكاله شيوعاً هو الزهايمر.



ويركز نظام "مايند" على الخضروات الورقية وعائلة التوت، لإمداد الجسم بأكبر قدر ممكن من مضادات الأكسدة وخاصة الفلافونويد.



وقد وجدت دراسات أن التزود بالمنتجات الغنية بالفلافونويد يفيد العقل بالفعل. وأن تناول التوت الأزرق والفراولة وتوت العليق يمنع الشيخوخة المعرفية لمدة تصل إلى 2.5 سنة.



الحصص الغذائية

يتضمن نظام "مايند" تناول ما لا يقل عن 6 حصص في الاسبوع من الخضروات الورقية، مثل السبانخ، والكرنب، والخس والبروكلي.



وتناول 5 حصص على الأقل في الأسبوع من المكسرات، وحصتين على الأقل في الأسبوع من الفراولة، والتوت الأزرق، والتوت الأسود).



أما البقوليات ، فينبغي تناول ما لا يقل عن 3 حصص في الأسبوع من اللوبيا ذات العين السوداء أو الفاصوليا البيضاء أو الفول.



وبالنسبة للحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان، والأرز البني، والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والخبز الأسمر، فينبغي تناول ما لا يقل عن 3 حصص في اليوم منها.



ويقتصر البروتين الحيواني على تناول حصة على الأقل أسبوعياً من الأسماك، وحصتين في الأسبوع من صدر الدجاج او الديك الرومي، وما لا يزيد عن 4 حصص في الأسبوع من اللحوم الحمراء قليلة الدهون.



ويستخدم نظام "مايند" زيت الزيتون باعتباره الزيت الأساسي، ويحث على الحد من الحلويات والآيس كريم والجبن، والابتعاد عن الوجبات المقلية والسريعة.

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