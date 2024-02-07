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مبعوثة الأمم المتحدة للعراق: الهجمات المستمرة على العراق تهدد استقراره

2/7/2024 5:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى العراق، جينين هينيس، إن الهجمات المستمرة على العراق تهدد استقراره "الذي تحقق بشق الأنفس".


وأضافت هينيس أن "الهجمات التي تنطلق من داخل العراق وخارجه لن تؤدي إلى تقويض استقرار البلاد فحسب، بل ستقوض أيضا الإنجازات الأخرى التي تحققت في الأشهر الثمانية عشر الماضية".


وأكدت أن "الرسائل عن طريق الضربات والقصف لا تؤدي إلا لزيادة التوترات بشكل متهور وقتل أو إصابة أشخاص وتدمير ممتلكات"، مشيرة إلى "الغارة التي شنتها طائرة مسيرة في 28 يناير الماضي على قاعدة عسكرية امريكية في البرج"22" تقاتل مسلحي تنظيم "داعش" والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، وإلى رد الولايات المتحدة بـ 85 غارة جوية على العراق وسوريا ضد المواقع التي يستخدمها مسلحون مدعومون من إيران".


وقالت إن "العديد من العراقيين أصيبوا بالصدمة من الهجوم الصاروخي الإيراني منتصف يناير على مدينة أربيل شمالي البلاد، عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي أسفر عن مقتل مدنيين".


وأضافت: "بدلاً من استعراض القوة يجب أن تتركز كل الجهود على حماية العراق من الانجرار بأي شكل من الأشكال إلى صراع أوسع نطاقاً".

روسيا اليوم

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