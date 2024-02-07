أسهم أوروبا تستقر بضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، في مستهل تعاملات الأربعاء، إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.
ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة.
وقفزت أسهم شركة تيم فيور بنسبة 10.9 % إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.
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