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أسهم أوروبا تستقر بضغط من تراجع أسهم دويتشه بوست

2/7/2024 5:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار، في مستهل تعاملات الأربعاء، إذ بدد تراجع سهم دويتشه بوست الألمانية للبريد مكاسب الشركات التي كشفت عن بيانات أرباح متفائلة.


ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة.


وقفزت أسهم شركة تيم فيور بنسبة 10.9 % إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.

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