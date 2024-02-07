MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غالبًا ما يقلق مرضى الضغط المرتفع من تناول الشاي خوفًا من تأثيره على ضغط الدم، فهل يمكن أن يرفع مستوياته حقًا؟



هل الشاي يرفع ضغط الدم؟

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على استرخاء الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم.



وأظهرت الأبحاث أن تناول الشاي الأسود بانتظام كان مرتبطًا بانخفاض قدره 3.53 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي وانخفاض بمقدار 0.99 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي.



وتبين أن الشاي يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، لاحتوائه على مركبين محددين يؤثران على نوع من البروتين، يسمى KCNQ5، الموجود في العضلات الملساء التي تبطن الأوعية الدموية.



يؤدي تنشيط هذا البروتين إلى استرخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تدفق الدم بشكل أفضل، ومن ثم يخفض ضغط الدم.



يحتوي الشاي أيضًا على إل-ثيانين، وهو حمض أميني ثبت أنه يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر، مما يخفف من القلق.

كم كوب شاي يمكن تناوله في اليوم؟

أشارت دراسة سويدية تتبعت صحة 74,961 امرأة ورجل على مدى 10 سنوات إلى أن تناول 4 أكواب من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



وفي حال معاناة الشخص من الأنيميا أو حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، فيفضل عدم تناول أكثر من كوبين في اليوم الواحد، وذلك بعد تناول وجبات الطعام بساعتين.

الكونسلتو

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