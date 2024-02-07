الهلال الأحمر بغزة: وفاة مريضة جراء نقص الأكسجين بمستشفى الأمل

الهلال الأحمر بغزة: وفاة مريضة جراء نقص الأكسجين بمستشفى الأمل
التاريخ
2/7/2024 5:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مريضة توفيت جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقبل ساعة استشهدت نازحة فلسطينية برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، بعد خروجها من مجمع ناصر الطبي بخان يونس للحصول على مياه للشرب.
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