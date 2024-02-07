Wednesday, 07 February 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر بغزة: وفاة مريضة جراء نقص الأكسجين بمستشفى الأمل

2/7/2024 5:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن مريضة توفيت جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، جنوب قطاع غزة.


وقبل ساعة استشهدت نازحة فلسطينية برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، بعد خروجها من مجمع ناصر الطبي بخان يونس للحصول على مياه للشرب.


MENAFN07022024000208011052ID1107821592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث