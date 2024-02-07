الصحة الفلسطينية: استشهاد 340 من الطواقم الطبية خلال 2023

MENAFN - Youm7) أعلنت مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية استشهاد 340 من الطواقم الطبية وإصابة 963 آخرين فى غزة والضفة الغربية خلال 2023، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

شنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلى مع بداية اليوم الـ124 من

الحرب على غزة ، قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينتى رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر صحية بالقطاع، أن 12 شخصا استشهدوا فى رفح فى حصيلة أولية للقصف الإسرائيلى، بالإضافة الى وجود العديد من المصابين والمفقودين.

وأوضحت مصادر بالدفاع المدنى أن أماً وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلى استهدف منزلا بحى الزهور شمالى رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة.

وحذرت الأمم المتحدة الليلة الماضية من اجتياح الاحتلال الإسرائيلى لمحافظة رفح، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن "أى تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدى إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".



