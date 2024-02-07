Wednesday, 07 February 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقوط المحتكرين.. ضبط 1310 طن سلع تموينية احتكرها التجار

2/7/2024 4:30:41 AM
(MENAFN- Youm7) واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.


أسفرت الجهود الأمنية، عن ضبط (1361) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (1310 طن سلع تموينية - 152 ألف لتر مواد بترولية - 17 ألف عبوة سجائر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.









MENAFN07022024000132011024ID1107821436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث