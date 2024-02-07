سقوط المحتكرين.. ضبط 1310 طن سلع تموينية احتكرها التجار

(MENAFN
- Youm7) واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الجهود الأمنية، عن ضبط (1361) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (1310 طن سلع تموينية - 152 ألف لتر مواد بترولية - 17 ألف عبوة سجائر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
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