سقوط المحتكرين.. ضبط 1310 طن سلع تموينية احتكرها التجار

MENAFN - Youm7) واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.





أسفرت الجهود الأمنية، عن ضبط (1361) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها قرابة (1310 طن سلع تموينية - 152 ألف لتر مواد بترولية - 17 ألف عبوة سجائر فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.







