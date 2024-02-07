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الأرصاد تطمئن المواطنين: تحسن كامل فى الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل

2/7/2024 4:30:41 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن كامل فى الأحوال الجوية والعودة إلي الأجواء المستقرة.



وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة نسبيا خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة حول 22 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس.



وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين أن هذه الأجواء المستقرة تستمر حتى الأسبوع المقبل.



ويشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 8 - 9 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.












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