الأرصاد تطمئن المواطنين: تحسن كامل فى الأحوال الجوية حتى الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن كامل فى الأحوال الجوية والعودة إلي الأجواء المستقرة.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لتسود أجواء دافئة نسبيا خلال ساعات النهار، بينما تكون شديدة البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة حول 22 درجة كما تزداد فترات سطوع الشمس.
وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين أن هذه الأجواء المستقرة تستمر حتى الأسبوع المقبل.
ويشهد، اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 8 - 9 درجة مئوية )، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.
MENAFN07022024000132011024ID1107821435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.