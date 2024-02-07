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سانا: قتلى ومصابون جراء عدوان إسرائيلى فى حمص وريفها بسوريا

2/7/2024 4:30:39 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مصدر عسكرى سورى مقتل وإصابة عدد من المدنيين السوريين، فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلى استهدف عددًا من النقاط فى مدينة حمص وريفها، فيما تصدت وسائط دفاع القوات الجوية السورية للصواريخ وأسقطت بعضها.

وذكر المصدر-وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"- أن الجيش الإسرائيلى شن عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.








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