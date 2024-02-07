سانا: قتلى ومصابون جراء عدوان إسرائيلى فى حمص وريفها بسوريا

(MENAFN
- Youm7) أعلن مصدر عسكرى سورى مقتل وإصابة عدد من المدنيين السوريين، فجر اليوم الأربعاء، جراء عدوان إسرائيلى استهدف عددًا من النقاط فى مدينة حمص وريفها، فيما تصدت وسائط دفاع القوات الجوية السورية للصواريخ وأسقطت بعضها.
وذكر المصدر-وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"- أن الجيش الإسرائيلى شن عدوانًا جويًا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفًا عددًا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة.
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