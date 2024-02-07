فى اليوم الـ124 من العدوان.. أحزمة نارية على رفح وقصف عنيف على خان يونس

MENAFN - Youm7) شنّت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلى، مع بداية اليوم الـ124 من الحرب على غزة ، قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينتى رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذكرت مصادر صحية بالقطاع، أن 12 شخصا استشهدوا في رفح في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي، بالإضافة الى وجود العديد من المصابين والمفقودين.

وأوضحت مصادر بالدفاع المدني، أن أماً وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزهور شمالي رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة.

وحذرت الأمم المتحدة الليلة الماضية، من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل".

وفي منطقة الرمال جنوب مدينة غزة، استشهد رجل على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف المنطقة.

وشن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بينما استشهدت امرأة برصاص قناص عند بوابة مجمع ناصر الطبي.

واستهدف الاحتلال محيط عمارة جاسر ومسجد بلال في مخيم خان يونس، بقصف مدفعي إسرائيلي، ونسف الطيران الحربي منازل سكنية في خان يونس وسط قصف مدفعي مكثف للمدينة.

وحسب آخر تحديث من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,585 مواطن معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب 66,978 آخرون، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.



