نيويورك تايمز: سكان غزة لم يعد لديهم مأوى فى ظل توعد إسرائيل بتوسيع القصف نحو الجنوب

MENAFN - Youm7) أكد مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن سكان قطاع غزة الذين نزحوا عن ديارهم فى شمال القطاع نحو الجنوب هربا من ويلات الحرب والقصف الإسرائيلي لم يعد لديهم مأوى فى ظل توعد إسرائيل بتوسيع نطاق القصف إلى جنوب القطاع.

وأشار كاتب المقال أدام راسجون إلى أن النازحين الفلسطينيين في جنوب القطاع بدأوا يحزمون أمتعتهم ويطوون خيامهم استعدادا للنزوح إلى ملاذ آخر هربا من القصف الإسرائيلي ولكنهم لا يدرون هل أصبح هناك أي مكان آمن في جميع أنحاء القطاع.

وأوضح المقال أن مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين يتكدسون في الوقت الحالي في خيام مزدحمة جنوب قطاع غزة، تنتابهم المخاوف بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن نية القوات الإسرائيلية توسيع القصف ليصل إلى الأجزاء الجنوبية من القطاع.

وأضاف المقال أن الإعلان عن توسيع نطاق القصف أصاب العديد من الفلسطينيين بالهلع والخوف على حياتهم خاصة أنهم يعانون من كثرة النزوح هربا من ويلات الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ويضطرون إلى النوم في خيام بالية وسط البرد والمطر.

واستشهد المقال بشهادة أحد الفلسطينيين النازحين ويدعى رجب السنداوي والبالغ من العمر 48 عاما حيث يقول "نحن نعيش منذ بداية الحرب في رعب ننتقل من مكان إلى مكان هربا من الموت والآن وصلنا إلى أقصى الجنوب فأين نذهب بعد ذلك"؟

ولفت المقال إلى أن السنداوي وأسرته وصلوا إلى المناطق الجنوبية من القطاع في يناير الماضي بعد النزوح لعدة مرات طلبا لملاذ آمن يلجأون إليه.

وأوضح المقال أن القوات الإسرائيلية قامت أمس بقصف العديد من المنشآت في غزة منها مركز ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وهو ثاني أكبر منشأة طبية في القطاع، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية تسبب في استشهاد ما يربو على 100 شخص طبقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية أمس الثلاثاء.

وأضف المقال أن تلك التطورات تأتي في وقت يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بزيارة للمنطقة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل تصميم إسرائيل على الاستمرار في عمليتها العسكرية في غزة.

ولفت المقال في الوقت نفسه إلى أن نزوح العديد من الفلسطينيين نحو جنوب القطاع أدى إلى زيادة عدد السكان في تلك المناطق إلى ثلاثة أضعاف منذ بداية الحرب، طبقا لبيانات الأمم المتحدة.

وأشار المقال في الختام إلى أن تلك الأوضاع المأساوية أصابت سكان القطاع باليأس والإحباط في ظل غياب أي بارقة أمل في الحصول على ملاذ آمن يحميهم من ويلات الحرب والقصف الإسرائيلي المستمر.



