مبعوث أمريكا لليبيا: المصالحة الوطنية محور رئيسى لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار

(MENAFN
- Youm7) أكد المبعوث الأمريكى الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند أن المصالحة الوطنية الليبية تظل محورًا رئيسيًا للمساعدة الأمريكية فى إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.
وهنأ المبعوث الأمريكي الخاص في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى بشأن ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي "دونيس ساسو نغيسو" على اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الكونغولية برازافيل، واصفا إياه بالاجتماع الهام.
وقال إن الاجتماع يدعم العملية السياسية ويعزز المصالحة الوطنية وجهود السفارة في هذا الشأن لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين، موضحا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل في سرت.
MENAFN07022024000132011024ID1107821431
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.