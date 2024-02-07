مبعوث أمريكا لليبيا: المصالحة الوطنية محور رئيسى لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار

MENAFN - Youm7) أكد المبعوث الأمريكى الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند أن المصالحة الوطنية الليبية تظل محورًا رئيسيًا للمساعدة الأمريكية فى إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

وهنأ المبعوث الأمريكي الخاص في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى بشأن ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي "دونيس ساسو نغيسو" على اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الكونغولية برازافيل، واصفا إياه بالاجتماع الهام.

وقال إن الاجتماع يدعم العملية السياسية ويعزز المصالحة الوطنية وجهود السفارة في هذا الشأن لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين، موضحا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل في سرت.



