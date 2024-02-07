مواجهات واعتقالات خلال اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اندلعت مواجهات اليوم الأربعاء، فى مناطق مختلفة بالضفة الغربية، خاصة فى المُخيمات، خلال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيل اقتحامات ومداهمات واسعة، تم خلالها اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وداهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت ساكنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، واقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية وجرافات مدينة جنين شمال الضفة، وشرعت الجرافات بتدمير البنية التحتية عند أطراف مخيم جنين، وبجانب المستشفى الميداني الأردني، ودمرت شارعين رئيسيين.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص على فلسطينيين أمام مستشفى "جنين" الحكومي، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات في المخيم وأحياء جنين ودوار السينما، مع وصول تعزيزات عسكرية.

وحلقت طائرة استطلاع في سماء جنين ومخيمها خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، فيما تشهد المدينة حشودات عسكرية لقوات الاحتلال.

وفي محافظة طولكرم، الشمالية أيضا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمدينة ومخيم نور شمس.



واقتحمت قوات الاحتلال طولكرم من بوابة "نتساني عوز" مدعومة بعدد كبير من الآليات العسكرية، بينها عدة جرافات من طراز (دي 9)، واندلعت اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومين، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص، كما فجروا عددا من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس.

وحاصرت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، ونشرت القناصة على البنايات المطلة عليه، كما عرقلت حركة مركبات الإسعاف قرب المخيم، تزامنا مع قيام الجرافات بتدمير البنية التحتية عند مدخل المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس، شمالا، بعدة دوريات عسكرية، وشرعت بنشر قوات من المشاة والقناصة في عدة مناطق من البلدة.

وفي محافظة رام الله، وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، رجلا بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته، وفي وقت اقتحمت القوات مخيم عقبة جبر في أريحا

وداهمت عددا من الأحياء فيه، ومنازل عدد من عائلات الأسرى وعاثت خرابا فيها.

وفي "نابلس" شمالا، داهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل وبلدة قصرة وشرعت في تنفيذ مداهمات، واقتحمت حي الضاحية شرق نابلس واعتقلت شابين وداهمت منزل أسير.

وفي مُحافظة الخليل جنوبًا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير وداهمت عدة منازل وكسرت محتوياتها واعتقلت 3 فلسطينيين واستولت على 3 سيارات، قبل أن تنسحب.



