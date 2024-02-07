محافظة الجيزة تكشف تفاصيل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

MENAFN - Youm7) كشفت محافظة الجيزة تفاصيل خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه، وذلك مع قرب افتتاحه، موضحة أنه جارٍ تطوير ورفع كافة وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه سواءً طريق الفيوم أو منطقة الرماية أو مساكن الظباط حتى الثلاث بوابات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام والتي سيتم تطوير ورفع كفاءة أسوارها، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء لاند سكيب وزراعات تجميلية وشبكة إنارة متطورة.

وأشارت المحافظة إلى أن المشروع ينفذ من خلال مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال، تم وضع رؤية متكاملة وشاملة من خلالها لتحسين الصورة البصرية وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لافتة إلى أنه جارٍ طلاء واجهات العقارات المحيطة بالمتحف والعقارات المطلة على الطرق المؤدية إليه سواءً الطريق الدائري أو العقارات المتواجدة بمناطق الرماية والمنصورية وكفر غطاطي، وذلك بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

يُذكر أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

وإنشاء ممشى سياحي أعلى القطاع المغطي من الترعة بدءًا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز بطول 2 كم، استكمالًا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.