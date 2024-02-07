Wednesday, 07 February 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظة الجيزة تكشف تفاصيل تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

2/7/2024 4:30:35 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت محافظة الجيزة تفاصيل خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه، وذلك مع قرب افتتاحه، موضحة أنه جارٍ تطوير ورفع كافة وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه سواءً طريق الفيوم أو منطقة الرماية أو مساكن الظباط حتى الثلاث بوابات الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام والتي سيتم تطوير ورفع كفاءة أسوارها، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل إنشاء لاند سكيب وزراعات تجميلية وشبكة إنارة متطورة.

وأشارت المحافظة إلى أن المشروع ينفذ من خلال مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال، تم وضع رؤية متكاملة وشاملة من خلالها لتحسين الصورة البصرية وتجميل المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لافتة إلى أنه جارٍ طلاء واجهات العقارات المحيطة بالمتحف والعقارات المطلة على الطرق المؤدية إليه سواءً الطريق الدائري أو العقارات المتواجدة بمناطق الرماية والمنصورية وكفر غطاطي، وذلك بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

يُذكر أن محافظة الجيزة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية
وإنشاء ممشى سياحي أعلى القطاع المغطي من الترعة بدءًا من الدائري الجنوبي وحتى كوبري عز بطول 2 كم، استكمالًا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.







MENAFN07022024000132011024ID1107821429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث