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وزارة العمل: توعية بمجال السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي بشمال سيناء

2/7/2024 4:30:35 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، نظمت ندوتين للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى الشيخ زويد بشمال سيناء ، ومستشفى العريش العام، وذلك بحضور عدد 40 من التمريض والإداريين ، تناولت الندوات عدة موضوعات أهمها : مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وخطة الإخلاء في حالة الطوارئ ، والحرائق وأنواعها وكيفية مكافحتها.



يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتبها التابعة المنتشرة فى أرجاء المحافظة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..



وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة، واكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، كما حاضر بالندوتين الكيميائي عبد المنعم دياب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، بحضور الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش ، والدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى بئر العبد ، تحت إشراف وحضور مدير المديرية ..





كما نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تعريفية عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة بورسعيد بمقر المديرية ، بهدف نشر ثقافة الجودة للخدمات الصحية، بحضور العاملين بالمديرية، والمتدربات بورش الخياطة بمركز التدريب بالمديرية، وتوضيح الدور الخاص بهيئاتها الثلاث ،وسبل التعاون بينهما وهي : هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الرعاية الصحية ، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والذى يقوم على أساسها ضبط جودة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسهلة الوصول إليها بأسعار عادلة لجميع المرضى، حيث تعتبر محافظة بورسعيد أول محافظة استفادت من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى تضعها الجمهورية الجديدة على رأس أولوياتها فى بناء الإنسان المصري من خلال تعزيز حقوق المواطنين في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، وهو ما يتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة القيادة السياسية لتوفير كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمرافق الطبية، بما يضمن تعزيز التنمية المستدامة.



وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف فى كافة القضايا المجتمعية التى تهم المواطنين والعاملين ، وتفعيل دور المديريات وأجهزتها فى القيام بمهامها لخدمة المجتمع المحيط بالمحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبل الدكتورة سالى أنسي
مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ،فى إطار تنظيم الندوة التعريفية ، والتى أكدت خلال الندوة على دور الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في تنمية قدرات المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا
بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي و الأداء المطلوب، و التقييم الذاتي لهذه المنشآت من خلال استخدام أدوات هذا التقييم بشكل فعال وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة، وتضمن تحسين تجربة المريض وكسب ثقته بمرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الهيئة تقدم كافة أوجه المساعدة اللازمة للمنشآت الصحية الراغبة في الحصول على الاعتماد من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ،و بذل كل الجهد لدعم استعدادات المنشآت الصحية لدخولها تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.


















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