محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

MENAFN - Youm7) بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالتالي :

يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والولاء والعرفان بفيض عطائكم العظيم من أجل مصرنا الغالية .

داعين المولي عز وجل أن يديم علي سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتي يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

كما بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف والوزراء والمحافظين.