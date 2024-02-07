Wednesday, 07 February 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة العمل: لقاء تنظيمى لبحث إجراءات تنفيذ مشروع مهنى 2030 بأسيوط

2/7/2024 4:30:35 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، لقاء تنظيمي مع مديرى مكاتب التفتيش العمالي وأعضاء اللجنة المنوط بها تنفيذ ومتابعة تكليفات الوزير حسن شحاتة وزير العمل فى اجتماعه الأخير مع مديري مديريات العمل بالمحافظات ، والتي تتعلق ببدء تفعيل الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني ‪2030 ، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "، وذلك فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ‬.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أنه خلال الإجتماع شدد على مديري المكاتب على البدء في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 ‪، التي أطلقته الوزارة من خلال مؤتمر صحفي والذى يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع" ، كما أشار إلى أهمية عرض كل التفاصيل التي تمت في هذا الصدد أولاً بأول دون التصرف فيها إلا بالرجوع إلى مدير المديرية.











MENAFN07022024000132011024ID1107821425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث