زلزال بشدة 5.1 درجة يضرب الساحل الغربى لليابان

MENAFN - Youm7) أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا بشدة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربى لمحافظة "إيشيكاوا" الواقعة فى منطقة "تشوبو" بجزيرة "هونشو" على ساحل بحر اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 77 كم (48 ميلا) شمال شرق "أناميزو" باليابان وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، ومن المحتمل أن يكون هناك شعور بالاهتزاز الخفيف في أجزاء من "هونشو"، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.

وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية.. لكنه لم يتسبب في إصدار أي تحذيرات من حدوث "تسونامي".

يذكر ان موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان، حيث أفادت إدارة إطفاء العاصمة اليابانية طوكيو بأن ما لا يقل عن 109 أشخاص نقلوا إلى المستشفى فى طوكيو حتى

الثلاثاء، بعدما أصيبوا بسبب تساقط الثلوج بكثافة فى شرق اليابان.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الإدارة القول "إن أعمار المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى تتراوح بين 4 و92 عاما، ولم يكن أي منهم في حالة تهدد حياته، وفي محافظة كاناجاوا المجاورة، أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة و34 آخرون بجروح متوسطة، بينما أصيب 12 بجروح طفيفة في محافظة سايتاما".

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراتها من الثلوج الكثيفة في 9 محافظات، حيث تتساقط الثلوج والأمطار باستمرار في بعض المناطق.

وقد تم تعليق بعض المحطات على خطي تشو وأومي التابعين لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، بينما توقفت جميع الخدمات على خط يوكوهاما مؤقتا.





وألغت خطوط نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية نحو 30 رحلة طيران داخلية، معظمها من أو إلى مطار هانيدا بطوكيو.







