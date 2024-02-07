زلزال بشدة 5.1 درجة يضرب الساحل الغربى لليابان

(MENAFN
- Youm7) أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن زلزالا بشدة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الغربى لمحافظة "إيشيكاوا" الواقعة فى منطقة "تشوبو" بجزيرة "هونشو" على ساحل بحر اليابان.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 77 كم (48 ميلا) شمال شرق "أناميزو" باليابان وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات، ومن المحتمل أن يكون هناك شعور بالاهتزاز الخفيف في أجزاء من "هونشو"، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو ضحايا نتيجة الزلزال.
وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية.. لكنه لم يتسبب في إصدار أي تحذيرات من حدوث "تسونامي".
يذكر ان موجة ثلوج كثيفة تضرب اليابان، حيث أفادت إدارة إطفاء العاصمة اليابانية طوكيو بأن ما لا يقل عن 109 أشخاص نقلوا إلى المستشفى فى طوكيو حتى
الثلاثاء، بعدما أصيبوا بسبب تساقط الثلوج بكثافة فى شرق اليابان.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الإدارة القول "إن أعمار المصابين، الذين تم نقلهم إلى المستشفى تتراوح بين 4 و92 عاما، ولم يكن أي منهم في حالة تهدد حياته، وفي محافظة كاناجاوا المجاورة، أصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة و34 آخرون بجروح متوسطة، بينما أصيب 12 بجروح طفيفة في محافظة سايتاما".
ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراتها من الثلوج الكثيفة في 9 محافظات، حيث تتساقط الثلوج والأمطار باستمرار في بعض المناطق.
وقد تم تعليق بعض المحطات على خطي تشو وأومي التابعين لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، بينما توقفت جميع الخدمات على خط يوكوهاما مؤقتا.
وألغت خطوط نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية نحو 30 رحلة طيران داخلية، معظمها من أو إلى مطار هانيدا بطوكيو.
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