نيويورك تايمز: مرض الملك تشارلز يلقى بظلاله على العائلة الملكية بأسرها

MENAFN - Youm7) أكد مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إصابة العاهل البريطانى الملك تشارلز بالسرطان سوف تلقى بظلالها على العائلة الملكية بأسرها وأن حياة الأسرة الملكية سوف تتأثر بشكل كبير فى الفترة القادمة جراء غياب الملك عن المشاركة فى المحافل العامة.

وأوضح كاتب المقال مارك لاندلر أن العاهل البريطاني اعتاد الظهور في المحافل العامة على نطاق واسع وصل إلى مئات المرات على مدار العام، أما الآن وبعد توصية الأطباء بعدم المشاركة في الأنشطة العامة بسبب المرض فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن من سوف يملأ هذا الفراغ ليشارك في تلك المحافل في فترة غياب الملك؟.

وفي هذا الصدد، أشار المقال إلى أن الملك تشارلز شارك عام 2023 وهو العام الأول بعد اعتلائه العرش في 425 مناسبة عامة طبقا لما ذكرته صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية وهو ما يشير إلى حرص العاهل البريطاني على الظهور أمام الشعب على نحو مستمر.

ولفت في هذا السياق إلى أن الأسرة الملكية البريطانية اعتمدت دائما في توطيد علاقتها بالشعب البريطاني على الظهور المتكرر في المناسبات العامة والمحافل الرسمية، ولكن بعد اضطرار الملك للغياب عن الحياة العامة لفترة طويلة قد يكون من اللازم على الأسرة الملكية أن تفكر في الوسيلة التي يجب أن تظهر بها أمام الشعب البريطاني خاصة في عصر انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مرض الملك تشارلز يعد الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأحداث المؤسفة التي أصابت العائلة الملكية البريطانية والتي بدأت بوفاة الأمير فيليب ثم وفاة الملكة إليزابيث مرورا بالمنفى الاختياري الذي فرضه الأمير هاري على نفسه مع زوجته ميجان ثم المشاكل الصحية الحالية التي تعاني منها كاترين زوجة الأمير ويليام.

وأشار إلى أن مرض الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عاما قد يفسح المجال لأفراد أخرين من العائلة الملكية للمشاركة في أنشطة عامة بارزة.. مضيفا أن العائلة الملكية قد تلجأ للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تواصلها مع الشعب البريطاني مثلما فعلت الملكة إليزابيث أثناء فترة جائحة كورونا حيث بدأت تعقد اجتماعاتها عبر تقنية "زووم".

ولفت المقال كذلك إلى أن اللجوء للتقنيات الحديثة من جانب العائلة الملكية للتواصل مع الشعب قد يسهم في سهولة التعرف على المزيد من العائلة الملكية، موضحا أن العائلة الملكية لديها ما يربو على 13 مليون متابع على صفحتها على موقع "انستجرام"، كما أن متابعيها على موقع "X" وصل عددهم إلى ما يزيد على خمسة ملايين متابع.

وفي الختام، أشار المقال إلى أن العبء الأكبر فيما يخص المشاركة في المناسبات العامة في فترة غياب الملك سوف يقع على عاتق ولي العهد الأمير ويليام البالغ من العمر 41 عاما.









