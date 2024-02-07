ارتفاع عدد قتلى الانفجار أمام مكتب لحزب سياسى فى باكستان إلى 14 شخصا

(MENAFN
- Youm7) ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذى وقع أمام مكتب لحزب سياسي بإقليم بلوشستان في باكستان إلى 14شخصا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين عندما استهدف انفجار مكتبا لحزب سياسى باكستانى فى بيشين بإقليم بلوشستان اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر محلية إن الانفجار استهدف مكتب الحملة الانتخابية للمرشح المستقل اسفنديار خان كاكار في خانوزاي تحصيل بمنطقة بيشين، بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.
وطوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت خدمات الطوارئ عملية إنقاذ. وتم نقل المصابين إلى المرافق الطبية القريبة.
ويعد انفجار اليوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت المكاتب الانتخابية والمرشحين في بقية الإقليم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها غدا الخميس.
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