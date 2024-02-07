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ارتفاع عدد قتلى الانفجار أمام مكتب لحزب سياسى فى باكستان إلى 14 شخصا

2/7/2024 4:30:32 AM
(MENAFN- Youm7) ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذى وقع أمام مكتب لحزب سياسي بإقليم بلوشستان في باكستان إلى 14شخصا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين عندما استهدف انفجار مكتبا لحزب سياسى باكستانى فى بيشين بإقليم بلوشستان اليوم الأربعاء.
وقالت مصادر محلية إن الانفجار استهدف مكتب الحملة الانتخابية للمرشح المستقل اسفنديار خان كاكار في خانوزاي تحصيل بمنطقة بيشين، بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.
وطوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت خدمات الطوارئ عملية إنقاذ. وتم نقل المصابين إلى المرافق الطبية القريبة.
ويعد انفجار اليوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت المكاتب الانتخابية والمرشحين في بقية الإقليم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها غدا الخميس.








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