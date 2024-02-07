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مجلس الأمن الروسى: حوالى 200 ألف هجمة إلكترونية قوية شنت على البلاد خلال 2023

2/7/2024 4:30:32 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس إدارة المشاكل الأمنية فى مجال المعلومات بمجلس الأمن القومى الروسى أليكسى بيتروف، أنه جرى تنفيذ نحو 200 ألف هجمة إلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية فى روسيا خلال العام الماضى.

وقال بيتروف - خلال مشاركته فى المنتدى الروسى للمعلومات، اليوم الأربعاء، إن "شبكة الإنترنت تحولت من بيئة آمنة وبيئة اقتصادية لتنمية البلدان ذات السيادة إلى ساحة للمعارضة والمواجهة السياسية"، مضيفا: "لقد وقعت نحو 200 ألف من أخطر الهجمات الحاسوبية ضد البنية الأساسية للمعلومات في روسيا الاتحادية في عام 2023 وحده".

من جانب أخر أعلن السفير الروسى لدى بولندا، سيرجي أندرييف، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وبولندا انخفض بنسبة 70 بالمئة خلال العام الماضي.

وقال أندرييف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:" إن التجارة بين روسيا وبولندا خلال 11 شهرا من عام 2023 تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار بقليل، أي أقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".

وأضاف السفير الروسي: "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى رفض بولندا استيراد موارد الطاقة الروسية"، لافتا إلى أن التجارة بين البلدين ظلت تقليدية كما في السابق.

وتابع: "روسيا تصدر لبولندا المواد الخام المعدنية والأسمدة والخشب والمعادن والبلاستيك، وتستورد منها المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية الجاهزة".








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