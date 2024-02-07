مجلس الأمن الروسى: حوالى 200 ألف هجمة إلكترونية قوية شنت على البلاد خلال 2023

(MENAFN
- Youm7) أعلن رئيس إدارة المشاكل الأمنية فى مجال المعلومات بمجلس الأمن القومى الروسى أليكسى بيتروف، أنه جرى تنفيذ نحو 200 ألف هجمة إلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية فى روسيا خلال العام الماضى.
وقال بيتروف - خلال مشاركته فى المنتدى الروسى للمعلومات، اليوم الأربعاء، إن "شبكة الإنترنت تحولت من بيئة آمنة وبيئة اقتصادية لتنمية البلدان ذات السيادة إلى ساحة للمعارضة والمواجهة السياسية"، مضيفا: "لقد وقعت نحو 200 ألف من أخطر الهجمات الحاسوبية ضد البنية الأساسية للمعلومات في روسيا الاتحادية في عام 2023 وحده".
من جانب أخر أعلن السفير الروسى لدى بولندا، سيرجي أندرييف، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده وبولندا انخفض بنسبة 70 بالمئة خلال العام الماضي.
وقال أندرييف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:" إن التجارة بين روسيا وبولندا خلال 11 شهرا من عام 2023 تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار بقليل، أي أقل بنسبة 70 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022".
وأضاف السفير الروسي: "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى رفض بولندا استيراد موارد الطاقة الروسية"، لافتا إلى أن التجارة بين البلدين ظلت تقليدية كما في السابق.
وتابع: "روسيا تصدر لبولندا المواد الخام المعدنية والأسمدة والخشب والمعادن والبلاستيك، وتستورد منها المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية الجاهزة".
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