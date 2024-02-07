بايدن يفوز بانتخابات نيفادا التمهيدية.. ونيكى هايلى تخسر أمام لا أحد

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في ثاني جولات الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيفادا، في وقت واجهت فيه المرشحة الجمهورية، نيكي هايلي ، ضربة قوية رغم مشاركتها في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين بالولاية وحدها دون منافسين من حزبها الجمهوري.

وفقا لصحيفة ذا هيل، بايدن حقق انتصارا مريحا في الانتخابات التمهيدية ضد منافسيه، النائب عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس، والمؤلفة ماريان ويليامسون، بعد فوز مماثل في ولاية ساوث كارولينا، الأحد، وبالنسبة لنيكي هايلي المرشحة الجمهورية فقد تعرضت لموقف صعب بعد خسارتها رغم غياب منافسيها من بطاقات الاقتراع.

يتيح النظام الانتخابي بولاية نيفادا حق الامتناع عن التصويت لأي من المرشحين على بطاقة الاقتراع، وهو الخيار الذي اعتمده الناخبون عندما رفضوا التصويت لهايلي في الانتخابات التمهيدية لـ الرئاسة الامريكية 2024 ، الثلاثاء

وهناك طريقتان لاختيار المرشح الجمهوري بولاية نيفادا وهو ما يفسر وجود اسم هايلي فقط على بطاقة الاقتراع، وهما الانتخابات التمهيدية التي تتيح إمكانيات أكثر أمام الناخبين للتصويت، مع خيار الاقتراع البريدي عن بعد، والأخرى هي المؤتمرات الحزبية التي ينظمها الحزب، وتكون المشاركة فيها حضورا فعليا للناخبين، مع حمل بطاقات الهوية في أيديهم، في مكان محدد وفي وقت محدد.

وكان الحزب الجمهوري في نيفادا واضحا في هذه النقطة، حين أعلن أنه سيمنح مندوبيه البالغ عددهم 26 لمن يفوز في المؤتمرات الحزبية، التي يتنافس فيها دونالد ترامب، ضد المرشح الجمهوري ريان بينكلي، مع غياب اسم هايلي في هذا التجمع وقررت هايلي المشاركة وحدها في الانتخابات التمهيدية، وظهر اسمها على ورقة الاقتراع مع غياب اسم منافسها ترامب.

يذكر ان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز بولايتي أيوا ونيوهامبشاير الشهر الماضي، وهو يتقدم بفارق كبير على هايلي في ولاية

ساوث كارولينا التي تنتمي إليها هايلي والولاية التالية التي ستصوت في تشكيلة الحزب الجمهوري مع الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير.