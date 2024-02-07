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الأهلى يستقر على مخاطبة فيفا لتحمل جزء من راتب محمد الشناوى

2/7/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Youm7) ينوي مسئولو النادي الأهلي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تحمل جزء من قيمة عقد محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار، والاستفادة من لوائح الفيفا التي تمنحه الحق في المطالبة بجزء من قيمة عقد لاعبه من الاتحاد الدولي.



وتنص لوائح الفيفا على أنه يحق لأي نادي الحصول عن قيمة راتب عقد أي لاعب عن مدة الغياب للإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في
بطولة رسمية ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية التابعة له، حيث أن الأهلي يحاول تحميل الفيفا عقد الشناوي لمدة 3 أشهر وهي مدة الإصابة التي يغيب عنها بعد إصابته في مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في أمم إفريقيا.



وتحمل اتحاد الكرة مصاريف العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا في ألمانيا تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الملاعب، وكذلك البرنامج التأهيلي الخاص بحارس الأهلي، وفقا للوائح التي تنص على أن يتحمل الاتحاد المحلي تكاليف علاج أي لاعب يتعرض للإصابة مع منتخب بلاده.












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