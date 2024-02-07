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دوليو الأهلى يتدربون بدون راحة اليوم بفرمان من كولر

2/7/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) يؤدي لاعبو الأهلي الدوليين تدريبهم اليوم بدون الحصول على راحة مثل بقية اللاعبين، وفقا للبرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ضمن التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفضل كولر أداء اللاعبين الدوليين تدريبات جماعية اليوم بدون راحة، بعدما عادوا من راحة لمدة أسبوع بعد الانتهاء من مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وانتظموا في تدريبات الأهلي بدءا من أمس الثلاثاء.

وانتظم السباعي محمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا وعمر كمال في مران الأهلي.

ومنح
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة اليوم ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.








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