بازوكا: الإسماعيلي قام بتعيين جابر رئيسا للناشئين رغم وجودى بنفس المنصب

(MENAFN
- Youm7) أبدى سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، حزنه الشديد من السياسة التي ينتهجها معه، مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، منذ توليهم زمام الأمور بالنادي الإسماعيلي، وعدم الاستعانة به في جميع القرارات التي تخص النادي وقطاعاته المختلفة.
وقال بازوكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مسؤولو الإسماعيلي لم يستعينوا بخبراتي خلال الفترة الأخيرة، أنا حاليا مريض وأرقد في أحد المستشفيات ولا أعلم أي شيء عن النادي".
وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالدراويش: "مسؤولو الإسماعيلي أثناء مرضي ووجودي في المستشفى، قاموا بتعيين محمود جابر رئيسا لقطاع الناشئين، ليتقلد نفس المنصب الذي أشغله حاليا، وأصبح للدراويش في الوقت الحالي 2 رؤساء لقطاع الناشئين".
من ناحية أخرى، أكد عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، أنه لا صحة لما نشر بشأن وجود خلافات بين مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال.
وقال الكابتن عماد سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "البعض يهدف إلى هدم استقرارنا، بعد الخروج من النفق المظلم، والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، وذلك من خلال نشر أخبار مغلوطة لا صحة لها على الإطلاق".
وتابع: "تناول البعض أخبار كاذبة عن توتر العلاقة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا أمر غير صحيح".
واستطرد: "الجميع على قلب رجل واحد داخل النادي من أجل خدمته واستعادة أمجاده، وسنعمل جاهدا على تحقيق طموحات الجماهير المتعطشة لاستعادة الانتصارات والألقاب".
وأتم: "أطالب كل من ينتمي إلى الإسماعيلي الالتفاف حول النادي للنهوض سويا فلا وقت للخلافات، ولا وقت لنشر أخبار تهدف إلى هدم استقرار النادي".
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