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بازوكا: الإسماعيلي قام بتعيين جابر رئيسا للناشئين رغم وجودى بنفس المنصب

2/7/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) أبدى سيد عبد الرازق "بازوكا" رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، حزنه الشديد من السياسة التي ينتهجها معه، مجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن، منذ توليهم زمام الأمور بالنادي الإسماعيلي، وعدم الاستعانة به في جميع القرارات التي تخص النادي وقطاعاته المختلفة.
وقال بازوكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مسؤولو الإسماعيلي لم يستعينوا بخبراتي خلال الفترة الأخيرة، أنا حاليا مريض وأرقد في أحد المستشفيات ولا أعلم أي شيء عن النادي".
وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالدراويش: "مسؤولو الإسماعيلي أثناء مرضي ووجودي في المستشفى، قاموا بتعيين محمود جابر رئيسا لقطاع الناشئين، ليتقلد نفس المنصب الذي أشغله حاليا، وأصبح للدراويش في الوقت الحالي 2 رؤساء لقطاع الناشئين".
من ناحية أخرى، أكد عماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، أنه لا صحة لما نشر بشأن وجود خلافات بين مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، والجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال.
وقال الكابتن عماد سليمان في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "البعض يهدف إلى هدم استقرارنا، بعد الخروج من النفق المظلم، والعودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى، وذلك من خلال نشر أخبار مغلوطة لا صحة لها على الإطلاق".
وتابع: "تناول البعض أخبار كاذبة عن توتر العلاقة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن إيهاب جلال وأعضاء مجلس الإدارة، وهذا أمر غير صحيح".
واستطرد: "الجميع على قلب رجل واحد داخل النادي من أجل خدمته واستعادة أمجاده، وسنعمل جاهدا على تحقيق طموحات الجماهير المتعطشة لاستعادة الانتصارات والألقاب".
وأتم: "أطالب كل من ينتمي إلى الإسماعيلي الالتفاف حول النادي للنهوض سويا فلا وقت للخلافات، ولا وقت لنشر أخبار تهدف إلى هدم استقرار النادي".








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