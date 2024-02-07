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الزمالك يواجه ناشئي 2003 و 2005 وديًا تحت أنظار جوميز

2/7/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد، مباراة ودية أولى أمام فريقى الناشئين مواليد 2003 و2005 يوم الخميس المقبل.



ومن المقرر حتى الآن خوض المباراة على ملعب النادى نظرًا لعدم وجود إمكانية بخوض التدريبات على ملعب آخر، ويرغب جوزيه جوميز في الوقوف على مستوى جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأول، كما طلب من معاونيه إعداد تقرير مفصل عن المواجهة الودية بما فيهم اللاعبين البارزين في فريقي 2003 و 255.



وسبق وتعاقد
الزمالك
فى الميركاتو الشتوى مع كلاً من: عبد الله السعيد من بيراميدز، ⁠سيف فاروق جعفر من بيراميدز، ⁠ناصر ماهر من فيوتشر، محمد شحاتة مدافع. وسط ⁠طلائع الجيش، ⁠محمد عاطف جناح فريق طنطا، مهاب ياسر جناح فريق الداخلية، ⁠أحمد حمدى صانع ألعاب نادى مونتريال والأهلي السابق، ⁠زياد كمال لاعب إنبي، ⁠ياسر حمد المدافع الفلسطيني، ⁠الأوغندي ترافيس موتيبا صانع ألعاب منتخب أوغندا.
















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