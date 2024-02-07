Wednesday, 07 February 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد فاروق يحقق المركز الـ13 فى بطولة العالم للغطس

2/7/2024 4:30:28 AM
(MENAFN- Youm7) حقق محمد فاروق لاعب المنتخب الوطني للغطس مركزا متقدما في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وحصد محمد فاروق على المركز السادس عشر في سباق سلم 3 متر متحرك فى بطولة العالم للغطس الدوحة 2024 وذلك ضمن أفضل 70 سباح شاركوا في السباق.



وكانت مها عامر لاعبة المنتخب الوطني للغطس قد سجلت اسمها بأحرف من نور بعد أن حققت الميدالية البرونزية في منافسات الغطس من سلم متحرك على ارتفاع متر كونها تعتبر أول ميدالية مصرية في تاريخ الغطس ببطولات العالم للسيدات وهي أيضا أول ميدالية لمصر منذ ميداليتين البطل الأولمبي فريد سميكة الذي حقق فضية وبرونزية بأولمبياد أمستردام 1928 .



كما تعتبر ميدالية مها عامر هي أول ميدالية نسائية في تاريخ إفريقيا ببطولات العالم والثانية في التاريخ بعد ذهبية إيفان ستيوارت من زيمبابوي في منافسات الغطس للرجال من سلم متحرك على ارتفع متر بطولة العالم 1994 بروما.



وتتكون البعثة المصرية من 22 سباحا وسباحة يخوضون منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية، حيث يضم أسماء السباحين المشاركين في منافسات السباحة القصيرة التي تقام منافستها خلال الفترة من 5 إلى 19 فبراير 2024 كل من أحمد أكرم، عبد الله نصر، عبد الرحمن سامح، فريدة عثمان فيما يضم الجهاز الفني كابتن محمد الدسوقي مدير فني، وكابتن شريف حبيب، ودكتور مرام جلال إدارية، وكابتن أحمد حسين إخصائي إصابات.



فيما يضم منتخب الغطس كل من مها عامر، محمد فاروق، ملك الحسين، رامز ضياء، محمد نعمان، عمر معتز، فيما يضم الجهاز الفني كابتن حمد عيسي مدرب عام، كابتن عماد سعد الله مدرب، دكتور مروج جلال دكتورة علاج طبيعي.



ويتكون منتخب السباحة التوقيعية كل من اللاعبات ليلي علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، فيما يضم الجهاز الفني كل من كابتن عزيزة محمود، كابتن ناريمان خالد، كابتن ياسمين لطيف، الدكتور كريستين رمزي دكتورة علاج طبيعي وإيمان عرام، إدارية، والدكتورة ريم سمير، والدكتور إليصار عصام دكتورة علاج طبيعي.



تضم بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في الدوحة 75 فعالية توزيع للميداليات في 6 رياضات مائية مختلفة: السباحة، والغطس، والغطس العالي، وكرة الماء، والسباحة الإيقاعية، والسباحة في المياه المفتوحة وتوفر بطولة الماسترز للألعاب المائية إطارا مثاليا للمشاركين من كافة أنحاء العالم للتنافس في الألعاب المائية.












MENAFN07022024000132011024ID1107821415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث