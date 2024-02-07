سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام غرينادا بالعيد الوطني لبلادها

سمو نائب الأمير يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام غرينادا بالعيد الوطني لبلادها
التاريخ
2/7/2024 4:30:25 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- بعث سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة سيسيل لا غريناد حاكم عام غرينادا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها. (النهاية)
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