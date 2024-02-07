المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفيرة إندونيسيا سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفيرة الجمهورية الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يساهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها للسفيرة الإندونيسية حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية المختلفة لاسيما ذات الاهتمام المشترك ويخدم المصالح الثنائية مع دولة الكويت.
وأكدت الدكتورة السالم حرص (كونا) على دفع مجالات التعاون الإعلامية المختلفة قدما والارتقاء بها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في أدائها لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
وأشارت الى أهمية الانفتاح الثقافي بين الشعوب ما يعطي الصورة الحقيقية عنها وثقافاتها وقيمها وتحقيق الالتقاء الحضاري والتواصل الإنساني.
من جانبها أشادت السفيرة ماريانا بالدور الذي يؤديه الإعلام الكويتي في تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت منوهة كذلك بدور المرأة الكويتية في المجتمع وتميزها في شتى المجالات.
واستعرضت السفيرة ماريانا خلال اللقاء مسيرتها السياسية والبرلمانية في بلادها ونشاطها في مجال حقوق المرأة الإندونيسية والتأكيد على دورها في بناء الدولة باعتبارها جزءا أساسيا من المجتمع. (النهاية)
م ي م / ت م
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