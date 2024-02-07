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المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفيرة إندونيسيا سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

2/7/2024 4:30:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفيرة الجمهورية الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يساهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها للسفيرة الإندونيسية حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية المختلفة لاسيما ذات الاهتمام المشترك ويخدم المصالح الثنائية مع دولة الكويت.
وأكدت الدكتورة السالم حرص (كونا) على دفع مجالات التعاون الإعلامية المختلفة قدما والارتقاء بها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في أدائها لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
وأشارت الى أهمية الانفتاح الثقافي بين الشعوب ما يعطي الصورة الحقيقية عنها وثقافاتها وقيمها وتحقيق الالتقاء الحضاري والتواصل الإنساني.
من جانبها أشادت السفيرة ماريانا بالدور الذي يؤديه الإعلام الكويتي في تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وخصوصا العلاقات الثنائية بين بلادها والكويت منوهة كذلك بدور المرأة الكويتية في المجتمع وتميزها في شتى المجالات.
واستعرضت السفيرة ماريانا خلال اللقاء مسيرتها السياسية والبرلمانية في بلادها ونشاطها في مجال حقوق المرأة الإندونيسية والتأكيد على دورها في بناء الدولة باعتبارها جزءا أساسيا من المجتمع. (النهاية)

م ي م / ت م



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