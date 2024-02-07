المكتبة المدرسية .. مرفق تربوي يثري معلومات الطلبة وينمي مهاراتهم الكتابية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي (تقرير)

الكويت - 7 - 2 (كونا) -- تعتبر المكتبة المدرسية مرفقا تربويا أساسيا مساندا للطلبة لا سيما في المرحلة الابتدائية لإثراء معلوماتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الكتابية والقرائية وهي بلا شك عامل داعم للمناهج الدراسية.

فالمكتبة المدرسية تعزز قدرات الطالب على الكتابة وحب الاطلاع وتنمية معارفه كما تطور مداركه وتقوم سلوكياته كونها رافدا أساسيا في العملية التعليمية.

وقال مدير إدارة المكتبات المدرسية في وزارة التربية ومنسق عام مبادرة (تحدي القراءة العربي) أحمد الماجدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن المكتبة المدرسية جزء لا يتجزأ من الميدان التربوي فدورها لا يقتصر على استعارة الكتب فقط بل أكثر من ذلك مثل تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل للطلبة.

وأضاف الماجدي أن المكتبة المدرسية تسهم أيضا في إكساب الطلبة المعلومات التي تفيدهم في تنمية قدراتهم التعليمية عبر مراجع معتمدة ومخصصة لكل مرحلة تعليمية على حدة.

وأوضح أن المكتبات المدرسية في المرحلة الابتدائية البالغ عددها 283 مكتبة تؤدي دورا كبيرا في إثراء معلومات المتعلمين بمصادر المعلومات التي تساند المناهج الدراسية بالتنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية لتزويد المكتبة بها.

وذكر أن إدارة المكتبات أطلقت مشروع (في مكتبتي أديب) يهدف إلى تقديم نماذج أدبية وعلمية ذات تجارب وخبرات في المجال الأدبي للمتعلمين والتواصل معهم مباشرة داخل المكتبات المدرسية وسرد القصص والروايات أمام المتعلمين والحديث عن مؤلفاتهم وعن تاريخ الكتابة والمكتبات وأهميتها في حفظ التراث الوطني تحت إشراف كادر تربوي.

وفي السياق لفت إلى مشروع (معايير تصنيف المكتبة المدرسية) الرامي أيضا إلى الارتقاء بالمكتبات المدرسية وتوفير بيئة تنافسية لتحسين أدائها وتحقيق أهدافها بجودة عالية ما يعود بالفائدة على المتعلمين.

وأشار إلى أن دولة الكويت متمثلة بإدارة المكتبات التابعة لوزارة التربية تشارك في مبادرة تحدي القراءة العربي سنويا والتي تهدف إلى تشجيع القراءة لدى الطلبة في العالم العربي. (النهاية) ف ر / خ د ع