Wednesday, 07 February 2024 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المكتبة المدرسية .. مرفق تربوي يثري معلومات الطلبة وينمي مهاراتهم الكتابية

2/7/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الخميلي (تقرير)

الكويت - 7 - 2 (كونا) -- تعتبر المكتبة المدرسية مرفقا تربويا أساسيا مساندا للطلبة لا سيما في المرحلة الابتدائية لإثراء معلوماتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الكتابية والقرائية وهي بلا شك عامل داعم للمناهج الدراسية.
فالمكتبة المدرسية تعزز قدرات الطالب على الكتابة وحب الاطلاع وتنمية معارفه كما تطور مداركه وتقوم سلوكياته كونها رافدا أساسيا في العملية التعليمية.
وقال مدير إدارة المكتبات المدرسية في وزارة التربية ومنسق عام مبادرة (تحدي القراءة العربي) أحمد الماجدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن المكتبة المدرسية جزء لا يتجزأ من الميدان التربوي فدورها لا يقتصر على استعارة الكتب فقط بل أكثر من ذلك مثل تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل للطلبة.
وأضاف الماجدي أن المكتبة المدرسية تسهم أيضا في إكساب الطلبة المعلومات التي تفيدهم في تنمية قدراتهم التعليمية عبر مراجع معتمدة ومخصصة لكل مرحلة تعليمية على حدة.
وأوضح أن المكتبات المدرسية في المرحلة الابتدائية البالغ عددها 283 مكتبة تؤدي دورا كبيرا في إثراء معلومات المتعلمين بمصادر المعلومات التي تساند المناهج الدراسية بالتنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية لتزويد المكتبة بها.
وذكر أن إدارة المكتبات أطلقت مشروع (في مكتبتي أديب) يهدف إلى تقديم نماذج أدبية وعلمية ذات تجارب وخبرات في المجال الأدبي للمتعلمين والتواصل معهم مباشرة داخل المكتبات المدرسية وسرد القصص والروايات أمام المتعلمين والحديث عن مؤلفاتهم وعن تاريخ الكتابة والمكتبات وأهميتها في حفظ التراث الوطني تحت إشراف كادر تربوي.
وفي السياق لفت إلى مشروع (معايير تصنيف المكتبة المدرسية) الرامي أيضا إلى الارتقاء بالمكتبات المدرسية وتوفير بيئة تنافسية لتحسين أدائها وتحقيق أهدافها بجودة عالية ما يعود بالفائدة على المتعلمين.
وأشار إلى أن دولة الكويت متمثلة بإدارة المكتبات التابعة لوزارة التربية تشارك في مبادرة تحدي القراءة العربي سنويا والتي تهدف إلى تشجيع القراءة لدى الطلبة في العالم العربي. (النهاية) ف ر / خ د ع

MENAFN07022024000071011013ID1107821412

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث