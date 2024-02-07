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استمرار احتجاجات المزارعين لليوم الثاني في إسبانيا

2/7/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- واصل المزارعون الإسبان احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي في 20 محافظة ما تسبب في عرقلة حركة السير وقطع مداخل بعض المدن.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان المزارعين عادوا إلى التظاهر لليوم الثاني على التوالي لافتا إلى ان بعضهم واصلوا الاحتجاج طوال الليل كما هو الحال في محافظة جيرونا الكتالونية حيث بدأت الجرارات اليوم مسيرة بطيئة باتجاه عاصمة الإقليم برشلونة التي تبعد 102 كيلومتر.
وأوضح ان قوافل الجرارات قطعت مداخل بعض المدن في إقليمي كاستيا وليون وفي الأندلس جنوبا فيما قطعت الجرارات الطريق إلى ميناء مدينة (ملقا).
ويطالب المزارعون باتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي الأوروبي من المنافسة الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود والأسمدة وتذليل الصعوبات البيروقراطية فيما يطالبون أيضا بتبسيط السياسات الزراعية المشتركة إلى جانب إيجاد حلول فورية للتعامل مع عواقب الجفاف. (النهاية)

ه ن د / ط م ا



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