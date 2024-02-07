استمرار احتجاجات المزارعين لليوم الثاني في إسبانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 7 - 2 (كونا) -- واصل المزارعون الإسبان احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي في 20 محافظة ما تسبب في عرقلة حركة السير وقطع مداخل بعض المدن.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي اليوم الأربعاء ان المزارعين عادوا إلى التظاهر لليوم الثاني على التوالي لافتا إلى ان بعضهم واصلوا الاحتجاج طوال الليل كما هو الحال في محافظة جيرونا الكتالونية حيث بدأت الجرارات اليوم مسيرة بطيئة باتجاه عاصمة الإقليم برشلونة التي تبعد 102 كيلومتر.
وأوضح ان قوافل الجرارات قطعت مداخل بعض المدن في إقليمي كاستيا وليون وفي الأندلس جنوبا فيما قطعت الجرارات الطريق إلى ميناء مدينة (ملقا).
ويطالب المزارعون باتخاذ تدابير لحماية القطاع الزراعي الأوروبي من المنافسة الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود والأسمدة وتذليل الصعوبات البيروقراطية فيما يطالبون أيضا بتبسيط السياسات الزراعية المشتركة إلى جانب إيجاد حلول فورية للتعامل مع عواقب الجفاف. (النهاية)
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