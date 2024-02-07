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الصحف العمانية تسلط الضوء على زيارة سمو أمير البلاد إلى سلطنة عمان

2/7/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 7 - 2 (كونا) -- سلطت الصحف العمانية في أعدادها الصادرة اليوم الاربعاء الضوء على الزيارة التي يقوم بها حاليا سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى سلطنة عمان ولقائه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهما الله ورعاهما.
وتشكل هذه الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات المتجذرة والتاريخية بين البلدين الشقيقين اذ ستشهد اليوم بحضور سمو امير البلاد واخيه جلالة السلطان وبرعايتهما الكريمة افتتاح مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات منطقة الدقم في احتفال رسمي كبير.
ومن جانبها قالت صحيفة الوطن العمانية ان الزيارة التي بدأها سمو أمير البلاد تأتي لتؤسس لانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من المصالح ووجهات النظر التي يتشاركها الجانبان.
وأضافت ان العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الكويت والتي تعد نموذجا اقليميا ودوليا يحتذى به تعززت بالعديد من القواسم المشتركة منها النهج الدبلوماسي المتبع والقائم على الحكمة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول علاوة على تطلع البلدين الى تحقيق مزيد من الرخاء والتنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأشارت الى الارث التاريخي والاجتماعي الذي أوجد طابعا غير تقليدي للعلاقات الرسمية والشعبية بين سلطنة عمان ودولة الكويت وحرص القيادتين السياسيتين على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.
ومن جهتها قالت صحيفة المسار العمانية إن مراسم الاستقبال الرسمية والشعبية التي اجريت لسمو أمير البلاد عبرت عن خصوصية العلاقة التاريخية والمتأصلة التي تميزت بها السلطنة والكويت.
ولفتت إلى ان المباحثات الرسمية التي عقدت امس بين الجانبين استعرضت مسيرة العلاقات الاخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط سلطنة عمان بشقيقتها دولة الكويت وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المزيد من تطلعاتهما نحو الازدهار والرخاء.
وأوضحت ان مصفاة الدقم والذي سيحظى افتتاحها اليوم بحضور ورعاية كريمة من سمو امير البلاد وأخيه جلالة السلطان تعد اكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين.
ومن ناحيتها أكدت صحيفة الرؤية اهمية زيارة سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كونها تأتي في إطار (زيارة دولة) الى سلطنة عمان حيث كان جلالة السلطان هيثم بن طارق في مقدمة المستقبلين والمرحبين بأخيه لدى وصول سموه الى المطار السلطاني.
واشارت الى تبادل جلالة السلطان وأخيه سمو امير البلاد حفظهما الله ورعاهما الاوسمة والهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة والتي تعبر عن الاعتزاز وعمق اواصر الاخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكدت ان الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم اليوم بحضور ورعاية كريمة من صاحب الجلالة سلطان عمان وأخيه سمو امير البلاد يجسد الدعم اللامحدود من جلالته وسموه للمزيد من الاستثمار والشراكة الاقتصادية بي البلدين الشقيقين. (النهاية)

ن ف ع /



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