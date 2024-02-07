الصحف العمانية تسلط الضوء على زيارة سمو أمير البلاد إلى سلطنة عمان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 7 - 2 (كونا) -- سلطت الصحف العمانية في أعدادها الصادرة اليوم الاربعاء الضوء على الزيارة التي يقوم بها حاليا سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى سلطنة عمان ولقائه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهما الله ورعاهما.
وتشكل هذه الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات المتجذرة والتاريخية بين البلدين الشقيقين اذ ستشهد اليوم بحضور سمو امير البلاد واخيه جلالة السلطان وبرعايتهما الكريمة افتتاح مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات منطقة الدقم في احتفال رسمي كبير.
ومن جانبها قالت صحيفة الوطن العمانية ان الزيارة التي بدأها سمو أمير البلاد تأتي لتؤسس لانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من المصالح ووجهات النظر التي يتشاركها الجانبان.
وأضافت ان العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الكويت والتي تعد نموذجا اقليميا ودوليا يحتذى به تعززت بالعديد من القواسم المشتركة منها النهج الدبلوماسي المتبع والقائم على الحكمة وحسن الجوار واحترام سيادة الدول علاوة على تطلع البلدين الى تحقيق مزيد من الرخاء والتنمية والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأشارت الى الارث التاريخي والاجتماعي الذي أوجد طابعا غير تقليدي للعلاقات الرسمية والشعبية بين سلطنة عمان ودولة الكويت وحرص القيادتين السياسيتين على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.
ومن جهتها قالت صحيفة المسار العمانية إن مراسم الاستقبال الرسمية والشعبية التي اجريت لسمو أمير البلاد عبرت عن خصوصية العلاقة التاريخية والمتأصلة التي تميزت بها السلطنة والكويت.
ولفتت إلى ان المباحثات الرسمية التي عقدت امس بين الجانبين استعرضت مسيرة العلاقات الاخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط سلطنة عمان بشقيقتها دولة الكويت وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي بما يحقق المزيد من تطلعاتهما نحو الازدهار والرخاء.
وأوضحت ان مصفاة الدقم والذي سيحظى افتتاحها اليوم بحضور ورعاية كريمة من سمو امير البلاد وأخيه جلالة السلطان تعد اكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين.
ومن ناحيتها أكدت صحيفة الرؤية اهمية زيارة سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كونها تأتي في إطار (زيارة دولة) الى سلطنة عمان حيث كان جلالة السلطان هيثم بن طارق في مقدمة المستقبلين والمرحبين بأخيه لدى وصول سموه الى المطار السلطاني.
واشارت الى تبادل جلالة السلطان وأخيه سمو امير البلاد حفظهما الله ورعاهما الاوسمة والهدايا التذكارية بمناسبة الزيارة والتي تعبر عن الاعتزاز وعمق اواصر الاخوة والصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكدت ان الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم اليوم بحضور ورعاية كريمة من صاحب الجلالة سلطان عمان وأخيه سمو امير البلاد يجسد الدعم اللامحدود من جلالته وسموه للمزيد من الاستثمار والشراكة الاقتصادية بي البلدين الشقيقين. (النهاية)
ن ف ع /
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