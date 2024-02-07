سوريا تعلن مقتل وإصابة مدنيين في عدوان للاحتلال الاسرائيلي على حمص

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 7 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاربعاء مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان بالصواريخ للاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول انه "في حوالي الساعة 30ر00 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وأضاف أن العدوان أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة. (النهاية)
ع م ن / ط م ا
MENAFN07022024000071011013ID1107821407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.