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سوريا تعلن مقتل وإصابة مدنيين في عدوان للاحتلال الاسرائيلي على حمص

2/7/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 7 - 2 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاربعاء مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء عدوان بالصواريخ للاحتلال الاسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري القول انه "في حوالي الساعة 30ر00 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وأضاف أن العدوان أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة. (النهاية)

ع م ن / ط م ا



MENAFN07022024000071011013ID1107821407

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