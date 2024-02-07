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الأرصاد الجوية: الطقس معتدل إلى دافئ نهارا وبارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

2/7/2024 4:30:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء وغدا الخميس وعطلة نهاية الأسبوع معتدلا إلى دافئ نهارا وباردا ليلا مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا السبت ليلا.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي اليوم وغدا وبعد غد مع تشكل الضباب الجمعة ليلا ويضعف المرتفع الجوي تدريجيا ما يسمح بتقدم منخفض جوي صباح السبت قادما من الجنوب الغربي يؤدي لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين 2 و5 أقدام.
وأوضح أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.
وذكر أن الطقس نهار غد الخميس يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.
وبين أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.
وعن الطقس نهار بعد غد الجمعة أفاد القراوي بأنه يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس الجمعة ليلا يكون باردا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.
وحول الطقس نهار السبت المقبل قال القراوي إنه يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام. (النهاية)

م ف / ت م




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