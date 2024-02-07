نائب وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة

نائب وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا مشتركة
التاريخ
2/7/2024 4:30:18 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 2 (كونا) -- استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأربعاء سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هيديكو ساساهارا.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. (النهاية)
ت م
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