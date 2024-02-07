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كامل الأوصاف وقولوا لعين الشمس.. أهم أغانى الراحل مجدى نجيب

2/7/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر الفنائى مجدى نجيب الذى ساهم بأعماله إلى إثراء العالم الغنائى منذ زمن بعيد ونستعرض الآن أهم الأغانى التي كتبها وظلت راسخة في أذهان كل عشاق الأغانى المميزة

مجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي مصري، ينتمي إلى جيل الستينيات في مصر، من مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال.








ومن أهم الأغانى التي ألفها

كامل الأوصاف : عبد الحليم حافظ.

العيون الكواحل: فايزة أحمد.

قولوا لعين الشمس : شادية.

الحب ليه صاحب : أحمد منيب.

سيبوني أحب : هاني شاكر.

جاني وطلب السماح : صباح.

شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة : محمد منير.








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