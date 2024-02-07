نيكول سابا: لازم نتقبل فكرة أننا بنكبر لأن كل سن وله جماله.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة مع الزميل الصحفى عادل عبد الله
في برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون اليوم السابع، وقالت خلال اللقاء: لازم نتقبل فكرة أننا بنكبر لأن كل سن وله جماله.
وعن كيفية حفاظها على جمالها أوضحت: "أولا هي جينات وراثية ثم المحافظة على ممارسة الرياضة وجلسات التنحيف والمساج والنظام الغذائي"، مضيفة أنها لا تحبذ فكرة عمليات التجميل حتى لا تفسد المرأة شكلها وتتعدى على أساسيات خلقها الله عليها، كما هاجمت نيكول الفلاتر التى تغير شكل المرأة وتجعلها ناقمة على شكلها.
وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.
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