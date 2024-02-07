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نيكول سابا: لازم نتقبل فكرة أننا بنكبر لأن كل سن وله جماله.. فيديو

2/7/2024 4:29:46 AM
(MENAFN- Youm7) حلت النجمة اللبنانية نيكول سابا ضيفة مع الزميل الصحفى عادل عبد الله
في برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون اليوم السابع، وقالت خلال اللقاء: لازم نتقبل فكرة أننا بنكبر لأن كل سن وله جماله.

وعن كيفية حفاظها على جمالها أوضحت: "أولا هي جينات وراثية ثم المحافظة على ممارسة الرياضة وجلسات التنحيف والمساج والنظام الغذائي"، مضيفة أنها لا تحبذ فكرة عمليات التجميل حتى لا تفسد المرأة شكلها وتتعدى على أساسيات خلقها الله عليها، كما هاجمت نيكول الفلاتر التى تغير شكل المرأة وتجعلها ناقمة على شكلها.


وكانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا الدرامية، مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.







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