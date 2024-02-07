تشييع جثمان الراحل مجدى نجيب بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة

MENAFN - Youm7) كشف الملحن حسن دنيا عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين عن موعد تشييع جنازة الشاعر الراحل مجدى نجيب بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن وفاة الشاعر الكبير

مجدى نجيب ، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية

وكتبتجمعية المؤلفين والملحنين: "ببالغ الحزن والاسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الاستاذ مجدي نجيب ويتقدم مجلس الادارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لاسرته وأصدقاءه ومحبيه".

وكان الشاعر مجدي نجيب تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت لدخوله إلى العناية المركزة، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل على زيارته في المستشفى

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور» هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل

لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون .







