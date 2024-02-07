الوسط الفني فى24 ساعة.. وفاة مجدى نجيب وظهور فادى إبراهيم بعد بتر ساقه

MENAFN - Youm7) عاش الوسط الفني خلال آخر 24 ساعة أحداثاً عديدة بالنسبة لنجومه، ما بين وفاة وبتر ساق وخروج من المستشفى مثلما يظهر في السطور التالية مع 3 أسماء بالوسط الفني نستعرض ما حصل لهم في السطور التالية.

وفاة الشاعر مجدى نجيب

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن وفاة الشاعر الكبير مجدى نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، مجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي مصري، ينتمي إلى جيل الستينيات في مصر، من مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال.

علاء مرسى وخروجه من المستشفى

طمأن الفنان علاء مرسى جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية منظار في القولون، قائلا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الحمد لله بقيت أحسن وصحتى زى الفل، وخرجت من المستشفى والآن أمكث بمنزلى، وأشكر كل من قام بالاطمئنان علىّ من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه" ومنهم الفنان محمد إمام والفنان محمود عبد المغنى وغيرهم، مشيرا إلى أنه بعد التعافى سيعود لتصوير عدد من أعماله الفنية.

أول ظهور للفنان اللبناني فادى إبراهيم بعد بتر ساقه

بعد ذلك يأتي الفنان اللبناني فادى إبراهيم الذى ظهر للمرة الأولى بعد بتر ساقه في بداية العام الجارى، وذلك بعدما تم تداول صور له من غرفته في المستشفى.





فادى ابراهيمفادى ابراهيم من المستشفى







