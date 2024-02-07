طريقة عمل السجق بالفلفل وعيش التورتيلا.. جددي في سفرتك

MENAFN - Youm7) يعتبرالسجق من الأكلات الشرقية التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة شهية ولذيذة، ويتميز بأنه مقرب لقلب الكبير والصغير. لذا نستعرضخلال السطورالتالية طريقة عمل السجق وطريقة عمل عيش التورتيلا على طريقة الشيف مي صيام.

سجق بالفلفل





طريقة عمل السجق بالفلفل والبطاطس: المكونات:

سجق على حسب الكمية المرغوبة

2

حبة

بطاطس كبيرة مكعبات

2

حبة

طماطم مبشورة

فلفل ألوان ورومي

فلفل حامي

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير السجق بالفلفل والبطاطس:

يشوح السجق في قليل من الزيت

ثم انتظري لحين يتغير لونه ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود

حضري إناء بيركس وضعي فيه البطاطس والفلفل والسجق والطماطم وكوب ماء ساخن

ثم حضري الفرن وادخلي

البيركس حتى تنضج البطاطس ويقدم مع الأرز أو عيش التورتيلا





طريقة عمل التورتيلا: المكونات:

4 أكواب من الدقيق

كوب ماء أو لبن

نصف كوب زيت

رشة ملح

ربع ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بكينج بودر

طريقة تحضير عيش التورتيلا:

ضعي السكر والبيكينج بودر والملح على الدقيق وقلبي المكونات بشكل جيد

ثم ضيفي الزيت وقومي بالعجن

ضيفي الماء تدريجيا حتى تصبح العجينة طرية وناعمة

شكلي العجينة كرات صغيرة وتغطي وتترك كي تتخمر ربع ساعة

ثم افردي كل كرة على رخامة مرشوشة دقيق

حضري مقلاة غير لاصقة وقومي بوضع العيش على كل جانب لحين

تمام السواء و يقدم

سجق وعيش



