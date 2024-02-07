6 لمسات بسيطة تجعل منزلك أكثر راحة ودفئاً في الشتاء دون تكاليف إضافية

MENAFN - Youm7) مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء نقضي معظم وقتنا في المنزل، هناك طرق لا حصر لها لجعل منزلك أكثر راحة في فصل الشتاء إذا كان لديك بعض المال الإضافي لإنفاقه، ولكن إذا كنت تريد أن توفر أموالك فقد تبدو المهمة أكثر صعوبة بعض الشيء، ولكن لا تقلق سنساعدك في تقديم طرق تجعل منزلك أكثر راحة دون إنفاق الكثير من المال على الديكور وفقاً لموقع "thespruce".- الشموع الخفيفة إضاءة بعض الشموع حول منزلك تجعلك تشعر بالدفء، كما أنها ستجعل رائحة منزلك رائعة أيضاً وتخفف كثيرًا من الشعور بالإجهاد والتوتر.- إخراج البطانيات أخرج البطانيات والألحفة الإضافية الموجودة في المخزن، ثم قم بثني البطانيات على الآرائك والكراسي، أو قم بطي البطانيات الإضافية وضعها في الزاوية، فوضع الأنسجة الدافئة مثل الصوف في غرفتك ستجعل المساحة مريحة.- وضع النباتات في منزلك

إن وضع النباتات والفروع الشتوية في المزهريات في جميع أنحاء المنزل سيضيف بعض السحر الطبيعي إلى مساحتك ويجعل منزلك أكثر راحة، يمكنك عمل ذلك دون إنفاق المال عن طريق مراقبة الفروع المتساقطة وأكواز الصنوبر، أو الحصول على زوج من مقصات التقليم ومنح أشجارك دائمة الخضرة تشذيباً خفيفاً للحصول على ديكور شتوي داخلي مثالي، ثم قم ببساطة بإضافة الفروع أو المساحات الخضراء إلى مزهرية أو كوب كبير وقومي بتصميمها في جميع أنحاء منزلك.





النباتات المنزلية









- التفكير في الإضاءة الناعمة عندما تشتري مصابيح كهربائية لمنزلك يفضل باختيار درجات اللون الأبيض الناعم بدلاً من المصابيح البيضاء الباردة، حيث إن المصابيح البيضاء الناعمة تجلب بعض الدفء إلى منزلك في فصل الشتاء.- إنشاء زوايا مريحة فكر في زاوية مريحة للقراءة بجانب نافذة غير مستخدمة عادة، ومنطقة جلوس هادئة مثالية للاستمتاع بقهوة الصباح، حيث يهدف ذلك إلى إنشاء مساحات مريحة.





بيت مريح





- اختر الألوان الدافئة إذا كان لديك عدة مجموعات من أغطية الوسائد التي تميل إلى التبديل بينها على سبيل المثال، فتأكد من اختيار الألوان الأكثر دفئاً لتوفير المساحة الخاصة بك شعور مريح إضافي خلال أشهر الشتاء.