6 لمسات بسيطة تجعل منزلك أكثر راحة ودفئاً في الشتاء دون تكاليف إضافية

(MENAFN
- Youm7) مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء نقضي معظم وقتنا في المنزل، هناك طرق لا حصر لها لجعل منزلك أكثر راحة في فصل الشتاء إذا كان لديك بعض المال الإضافي لإنفاقه، ولكن إذا كنت تريد أن توفر أموالك فقد تبدو المهمة أكثر صعوبة بعض الشيء، ولكن لا تقلق سنساعدك في تقديم طرق تجعل منزلك أكثر راحة دون إنفاق الكثير من المال على الديكور وفقاً لموقع "thespruce".
- الشموع الخفيفة
إضاءة بعض الشموع حول منزلك تجعلك تشعر بالدفء، كما أنها ستجعل رائحة منزلك رائعة أيضاً وتخفف كثيرًا من الشعور بالإجهاد والتوتر.
- إخراج البطانيات
أخرج البطانيات والألحفة الإضافية الموجودة في المخزن، ثم قم بثني البطانيات على الآرائك والكراسي، أو قم بطي البطانيات الإضافية وضعها في الزاوية، فوضع الأنسجة الدافئة مثل الصوف في غرفتك ستجعل المساحة مريحة.
- وضع النباتات في منزلك
إن وضع النباتات والفروع الشتوية في المزهريات في جميع أنحاء المنزل سيضيف بعض السحر الطبيعي إلى مساحتك ويجعل منزلك أكثر راحة، يمكنك عمل ذلك دون إنفاق المال عن طريق مراقبة الفروع المتساقطة وأكواز الصنوبر، أو الحصول على زوج من مقصات التقليم ومنح أشجارك دائمة الخضرة تشذيباً خفيفاً للحصول على ديكور شتوي داخلي مثالي، ثم قم ببساطة بإضافة الفروع أو المساحات الخضراء إلى مزهرية أو كوب كبير وقومي بتصميمها في جميع أنحاء منزلك.
النباتات المنزلية
- التفكير في الإضاءة الناعمة
عندما تشتري مصابيح كهربائية لمنزلك يفضل باختيار درجات اللون الأبيض الناعم بدلاً من المصابيح البيضاء الباردة، حيث إن المصابيح البيضاء الناعمة تجلب بعض الدفء إلى منزلك في فصل الشتاء.
- إنشاء زوايا مريحة
فكر في زاوية مريحة للقراءة بجانب نافذة غير مستخدمة عادة، ومنطقة جلوس هادئة مثالية للاستمتاع بقهوة الصباح، حيث يهدف ذلك إلى إنشاء مساحات مريحة.
بيت مريح
- اختر الألوان الدافئة
إذا كان لديك عدة مجموعات من أغطية الوسائد التي تميل إلى التبديل بينها على سبيل المثال، فتأكد من اختيار الألوان الأكثر دفئاً لتوفير المساحة الخاصة بك شعور مريح إضافي خلال أشهر الشتاء.
MENAFN07022024000132011024ID1107821393
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.