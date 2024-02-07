أفكار مختلفة لهدايا السينجل بمناسبة عيد الحب

MENAFN - Youm7) يبحث كل حبيب خلال هذه الفترة عن هدية مناسبة ليقدمها لحبيبته بمناسبة عيد الحب أو "الفلانتين"، لكن الشخص" السينجل"، لن يبحث عن هدية أو ينتظرها من أي شخص، ولكن يمكنه ان يدلل نفسه في هذا اليوم، ولذلك أقترحها موقع صحيفة "مترو" البريطانية، عدد من الهدايا التي يمكن أن يشتريها الأعزب لنفسه بمناسبة عيد الحب، وهى:





أقراط على هيئة قلوب

يمكن للمرأة أن تهدى نفسها أقراط على هيئة قلوب، لتعبر عن حبها لنفسها وفى نفس الوقت تحصل على إطلالة أنيقة وراقية.

أقراط بيجامة

يمكن أن يشترى الأعزب لنفسه "بيجامة" هدية ليرتديها في منزله، باللون المفضل له حتى يحصل على إطلالة أنيقة داخل البيت.

بيجامة





باقة زهور

يمكن أن يشترى الأعزب باقة من الزهور المفضلة له ويهديها لنفسه كنوع من أنواع التعبير عن حبه وإعتزازه لنفسه حتى لا يشعر بالوحدة في يوم عيد الحب.

زهور





عطر

يمكن أن يهدى الأعزب نفسه نوع من أنواع العطور المفضلة له، والتي تجعله يحصل على إطلالة مميزة أمام الجميع وفى نفس الوقت تزيد من ثقته بنفسه.

عطر





مجموعة من الشيكولاتة

يمكن أن يهدى الأعزب نفسه مجموعة من الشيكولاتة والتي قد تأتى على هيئة قلوب أو أشكال أخرى حيث تساعده الحلوى على الشعور بالسعادة.

شيكولاتة





مجموعة العناية بالبشرة

يمكن أن تستغل المرأة هذا اليوم وتعتنى بنفسها من خلال شراء مجموعة العناية بالبشرة والشعر، حتى تزداد ثقتها بنفسها وتستمتع في هذا اليوم .

العناية بالبشرة







