أفكار مختلفة لهدايا السينجل بمناسبة عيد الحب

(MENAFN
- Youm7) يبحث كل حبيب خلال هذه الفترة عن هدية مناسبة ليقدمها لحبيبته بمناسبة عيد الحب أو "الفلانتين"، لكن الشخص" السينجل"، لن يبحث عن هدية أو ينتظرها من أي شخص، ولكن يمكنه ان يدلل نفسه في هذا اليوم، ولذلك أقترحها موقع صحيفة "مترو" البريطانية، عدد من الهدايا التي يمكن أن يشتريها الأعزب لنفسه بمناسبة عيد الحب، وهى:
أقراط على هيئة قلوب
يمكن للمرأة أن تهدى نفسها أقراط على هيئة قلوب، لتعبر عن حبها لنفسها وفى نفس الوقت تحصل على إطلالة أنيقة وراقية.
أقراط بيجامة
يمكن أن يشترى الأعزب لنفسه "بيجامة" هدية ليرتديها في منزله، باللون المفضل له حتى يحصل على إطلالة أنيقة داخل البيت.
بيجامة
باقة زهور
يمكن أن يشترى الأعزب باقة من الزهور المفضلة له ويهديها لنفسه كنوع من أنواع التعبير عن حبه وإعتزازه لنفسه حتى لا يشعر بالوحدة في يوم عيد الحب.
زهور
عطر
يمكن أن يهدى الأعزب نفسه نوع من أنواع العطور المفضلة له، والتي تجعله يحصل على إطلالة مميزة أمام الجميع وفى نفس الوقت تزيد من ثقته بنفسه.
عطر
مجموعة من الشيكولاتة
يمكن أن يهدى الأعزب نفسه مجموعة من الشيكولاتة والتي قد تأتى على هيئة قلوب أو أشكال أخرى حيث تساعده الحلوى على الشعور بالسعادة.
شيكولاتة
مجموعة العناية بالبشرة
يمكن أن تستغل المرأة هذا اليوم وتعتنى بنفسها من خلال شراء مجموعة العناية بالبشرة والشعر، حتى تزداد ثقتها بنفسها وتستمتع في هذا اليوم .
العناية بالبشرة
MENAFN07022024000132011024ID1107821392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.